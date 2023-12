Gran galà del calcio 2023, premi e candidati: dove vederlo in tv e streaming

Gran galà del calcio 2023: orari e canali

Il Gran galà del calcio 2023 è in programma alle ore 20 a Milano e sarà visibile in diretta su Sky.

Dove vedere il Gran galà del calcio 2023 in diretta TV

Il Gran galà del calcio 2023 sarà visibile in diretta TV su Sky a partire dalle ore 20, su Sky Sport Uno (canale 201): sono previsti anche collegamenti flash su Sky Sport 24 (canale 200).

Dove vedere il Gran galà del calcio 2023 in streaming

Il Gran galà del calcio 2023 sarà visibile in diretta in streamiing anche su Sky Go e Now accedendo alle relative app sui propri dispositivi mobili e fissi.

Gran galà del calcio 2023 quali sono i premi e i candidati?

Verranno definite le top 11, maschile e femminile, dello scorso campionato. Inoltre sarà eletto il miglior giocatore della stagione. Gli altri premi andranno al miglior allenatore, al miglior arbitro, alla migliore società, e al miglior giovane di Serie B. Infine verrà scelto il gol più bello della stagione, scelto dai tifosi.

Quali sono i candidati alla top 11 maschile?

Per la Top 11 maschile, questi i candidati: Portieri: Maignan, Onana, Vicario. Difensori: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Dumfries, Kim, Theo Hernandez, Tomori. Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Lobotka, Milinkovic-Savic, Rabiot, Zielinski. Attaccanti: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martinez, Leao, Osimhen.

Quali sono le candidate alla Top 11 femminile?

Per la Top 11 femminile queste le candidate: Portieri: Ceasar, Durante, Peyraud-Magnin. Difensori: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt, Wenninger. Centrocampisti: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw, Grosso. Attaccanti: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte.

Quali sono i candidati al premio di miglior allenatore di Serie A?

A contendersi il premio di miglior allenatore della passata stagione di Serie A saranno Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.

Quali sono i candidati al premio di miglior arbitro?

Il riconoscimento di miglior arbitro se lo contenderanno Daniele Orsato, Daniele Chiffi, Fabio Maresca.

Quali sono le candidate al premio di migliore società?

Fiorentina, Inter e Napoli si contenderanno il premio di società dell'anno.

Chi sono i candidati al premio di miglior giovane di Serie B?

Il premio di miglior giovane di Serie B se lo contenderanno Giovanni Fabbian, Elia Caprile e Stefano Turati.