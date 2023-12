Napoli-Inter, gli arbitri promuovono Massa: quasi il massimo dei voti per la sua direzione!

La direzione di gara dell'arbitro Massa in Napoli-Inter continua a far discutere. I campioni d'Italia in carica sono incavolati neri per le decisioni del direttore di gara sul contatto Lautaro-Lobotka prima del vantaggio di Calhanoglu e su quello in area interista tra Acerbi e Osimhen, ma pare che la sua prestazione di Massa sia stata apprezzata molto al quartier generale degli arbitri e promossa quasi con il massimo dei voti (il top è 8.70); fermo restando i dubbi nel caso tra Lobotka e il Toro (definito «mezzo errore»). Mazzarri ha deciso di non parlare dopo la partita.