Lazio-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Lazio-Inter in diretta sul nostro sito

Lazio-Inter: orari e canali

La gara tra Lazio e Inter è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Lazio-Inter in diretta TV

Lazio-Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato a Sky e Dazn può seguire la partita su Zona Dazn (canale 214).

Dove vedere Lazio-Inter in streaming

La partita Lazio-Inter sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Pedro, Castellanos.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Pavard, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic.

Lazio-Inter in diretta, la cronaca

Negli ultimi 10 confronti diretti in Serie A, Lazio e Inter non hanno mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale cinque vittorie nerazzurre (tra cui quella nell’ultimo match giocato ad aprile), quattro biancocelesti e un pareggio. L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic): da allora tre successi biancocelesti e un pareggio; Maurizio Sarri, in particolare, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei capitolini contro l’Inter, è imbattutto in casa nel massimo torneo contro i nerazzurri (cinque vittorie e due pareggi).

Segui Lazio-Inter in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!