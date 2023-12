Lazio-Inter, le pagelle: Kamada delude ancora, Thuram fa la differenza,

Lazio

Sarri (all.) 5,5

Si era impossessato subito del palleggio, serve a niente se non si segna. La Lazio ha giocato per 60 minuti, l’Inter ha dato lezione di cinismo. Ha inferito su se stesso escludendo Luis Alberto, a metà tra scelta tecnica e castigo dopo l’insofferenza di Madrid. Le due punte finali, Castellanos con Ciro, sono una notizia.