Atalanta-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Segui Atalanta-Salernitana in diretta sul nostro sito

Atalanta-Salernitana: orari e canali

La gara tra Atalanta e Salernitana è in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su Dazn.

Dove vedere Atalanta-Salernitana in diretta TV

Atalanta-Salernitana sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Atalanta-Salernitana in streaming

La partita Atalanta-Salernitana sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini

La probabile formazione di Filippo Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; L. Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: F.Inzaghi

Atalanta-Salernitana in diretta, la cronaca

La Salernitana ha battuto l’Atalanta nell’ultimo match di Serie A (1-0 il 13 maggio 2023 con gol di Candreva al 93’), dopo aver raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque sfide nella competizione contro i bergamaschi. La sfida a Bergamo dello scorso campionato (15 gennaio 2023) tra Atalanta e Salernitana è terminata 8-2 per la Dea: unica volta in un match di Serie A in cui i bergamaschi hanno realizzato almeno otto reti.

