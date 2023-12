Supercoppa, Casini spegne le polemiche: "Dove e quando si giocherà"

Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina si sfideranno nelle Final Four di Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita . Ad annunciarlo è stato il presidente Lorenzo Casini a valle del consiglio di Lega Serie A . Dopo le polemiche sugli stadi e i terreni di gioco ko sono arrivate le dichiarazioni delucidatorie in merito alla manifestazione tricolore diventata un vero e proprio caso.

Supercoppa Italiana, le date di semifinali e finale

Casini ha spiegato: "La Supercoppa Italiana sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyad. L'appuntamento è ai prossimi 18 e il 19 gennaio per le semifinali e al 22 per la finale. Lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell'Al-Nassr dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola".