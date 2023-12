Giovinco: "Scudetto alla Juve? Inter favorita, è la più forte di tutte"

ROMA - "Vlahovic-Chiesa? È vero che i due non stanno segnando tanto, ma il gioco della squadra non li sta aiutando". Parola dell'ex attaccante della Juve Sebastian Giovinco, intervenuto a Cusano Italia Tv. "Fortunatamente stanno facendo tanti goal difensori e centrocampisti, ma sono certo che loro torneranno a segnare". Sull'esperienza con Allegri Giovinco ha spiegato: "Il mister non è cambiato, ma è cambiata la squadra. Noi arrivavamo da due stagioni dove giocavamo a memoria con Conte, ma lui è stato intelligente a non stravolgere il modo di giocare. Sono due Juve completamente diverse che non si possono confrontare". Sulla lotta scudetto: "L'Inter la vedo favorita, è nettamente più forte delle altre. La Juve deve essere brava ad arrivare allo scontro diretto per giocarsi tutto. Un consiglio ad Allegri? Non sono nelle condizioni di dare consigli al mister, è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato in questi anni, al di là di una Juve che può giocare bene, male, piacere o non piacere, ma i dati parlano chiaro. E mi piace molto Thiago Motta, è un ottimo allenatore e il suo Bologna sta facendo molto bene". Ma cosa vede nel suo futuro Giovinco? "Allenatore? Non mi ci vedo ora come ora, magari poi cambierò idea, ora mi godo la famiglia".