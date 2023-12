Diretta Monza-Fiorentina ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Monza-Fiorentina gara live sul nostro sito

Monza-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Monza e Fiorentina è in programma alle ore 20:45 allo U-Power stadium di Monza e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Monza-Fiorentina in diretta TV

Monza-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.

Dove vedere Monza-Fiorentina in streaming

La partita Monza-Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Palladino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Mari, Izzo; Ciurria, Pessina, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Gori, Sorrentino, Donati, D'Ambrosio, Cittadini, Bettella, Birindelli, Pedro Pereira, Gagliardini, F. Carboni, Machin, Bondo, V. Carboni, Maric, S. Vignato. Indisponibili: A. Carboni, Caprari, Gomez. Squalificati: -. Diffidati: Pablo Mari. Allenatore: Palladino.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Kouame; Beltran. A disposizione: Christensen, Pierozzi, Mina, Parisi, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Sottil, Brekalo, Nzola, Vannucchi . Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Comuzzo, Dodo, Gonzalez, Quarta. Squalificati: -. Diffidati: Bonaventura. Allenatore: Italiano.

Monza-Fiorentina in diretta, la cronaca

La Fiorentina, a 27 punti, cerca un successo per avvicinare ancora di più la Champions, per il Monza invece è l'occasione di affacciarsi alla zona Europa. I brianzoli arrivano dal ko 3-0 in casa del Milan, mentre la Fiorentina dalla sofferta vittoria interna con il Verona. Tre i precedenti tra le due squadre in Serie A, in perfetto: una vittoria a testa e un pareggio.

