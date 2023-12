Diretta Empoli-Lazio 0-1: sblocca Guendouzi

Gila per Immobile, che libera Guendouzi: Caprile esce e para in angolo. Bell'azione dei biancocelesti.

18:49

18' - Zaccagni giù in area, ma non c'è nulla

Scatto di Zaccagni in area, arriva Ebuehi che contrasta e alla fine subisce fallo. Niente rigore, si riparte con il calcio di punizione per l'Empoli.

18:46

15' - Ancora Cambiaghi pericoloso

Tiro di Cancellieri murato, poi arriva Cambiaghi con un tiro mancino a giro: Provedel blocca senza grossi problemi.

18:40

9' - Gol della Lazio con Guendouzi

Azione prolungata della Lazio sull'asse Zaccagni-Luis Alberto. Tiro dello spagnolo ribattuto da due passi, poi arriva il francese che di sinistro insacca.

18:35

4' - Tiro dell'Empoli, ci prova Cambiaghi

Sono partiti bene i toscani. Tiro di Cambiaghi da lontano, palla altissima controllata da Provedel.

18:30

1' - Inizia Empoli-Lazio al Castellani

Si parte. Empoli con divisa blu, Lazio con maglia bianca da trasferta. Primo pallone per i padroni di casa.

18:22

Le parole di Sarri nel pre partita

"Dobbiamo ritrovare diverse cose, gol e sicurezze. Va bene stare insieme fuori ma quello che conta è là dentro. Giocare contro l’Empoli qui non è facile per nessuno. Li ho visti molto vivi e in buona salute. Sappiamo sarà difficile. Spero che la squadra trovi un po’ di umiltà che spesso ci è mancata e l'abbiamo pagata. Se sono cambiato non me ne sono accorto. Venire qui è una gioia. Un tifoso fuori mi ha detto 'Grazie per tutto quello che hai fatto'. Gli ho risposto che sono io in debito". Così Maurizio Sarri a Dazn nel pre partita.

17:58

Il problema dell'Empoli in casa

L’Empoli è la squadra che ha raccolto meno punti nelle gare casalinghe di questo campionato: solo cinque, frutto di una vittoria (1-0, lo scorso 27 settembre contro la Salernitana) e due pareggi; gli azzurri, a secco di successi al Castellani da quattro gare (2N, 2P), potrebbero restare senza vittorie per più sfide interne di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sei tra maggio e ottobre 2022.

17:46

Il momento della Lazio in Serie A

Dopo tre successi di fila, la Lazio ha vinto soltanto una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P): 1-0 in casa contro il Cagliari il 2 dicembre - perdendo la più recente contro l’Inter; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dai primi due match di questo torneo (vs Lecce e Genoa).

17:33

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

17:18

Lazio, con l'Empoli vietato sbagliare

Punti, servono sono quelli per ritrovare serenità e risalire la classifica. La Lazio affronta l'Empoli al Castellani. Fischio d'inizio alle ore 18:30. Sarà il penultimo match dell'anno prima di chiudere con il Frosinone in casa.

Empoli - Stadio Castellani