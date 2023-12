Diretta Sarri dopo Empoli-Lazio: interviste in tv e conferenza LIVE

EMPOLI - La Lazio espugna Empoli (2-0) grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni . Biancocelesti che tornano alla vittoria dopo due turni, salendo a quota 24 in classifica. Le parole di Maurizio Sarri nel post partita.

21:34

Sarri su Castellanos, Kamada, Rovella e Gila

"Castellanos non soffre la pressione ma il fatto che sta sbagliando. Pensavo che si potesse sbloccare, ma Caprile è stato bravo a toccarla in angolo. Ho visto bene Kamada, Rovella invece ci sta dando tanto in interdizione e dico anche Gila che sta facendo bene".

21:32

Sarri sull'infortunio di Immobile

"Ciro ha la sensazione che sia una vecchia cicatrice, speriamo non sia una nuova lesione. Speriamo".

21:30

Sarri: "Sbagliate troppe ripartenze"

"L'ultima scelta non è stata sempre quella giusta, ci succede spesso non segnare o creare una occasione in superiorità numerica. Vogliamo metterlo a posto, ne abbiamo parlato anche in questi giorni".

21:28

Sarri: "Meglio dopo il secondo gol"

"Per me abbiamo fatto meglio dopo il secondo gol, abbiamo gestito meglio. Noi abbiamo fatto bene all'inizio e alla fine, dopo i due cambi forzati abbiamo avuto difficoltà. La partita è stata difficile, poteva finire con qualunque risultato. Abbiamo vanificato diverse ripartenze".

21:25

Sarri su Provedel

"Provedel? E’ ormai da tanti mesi che sta facendo bene, ogni tanto ci mette dentro qualche errore ma fa parte del ruolo purtroppo. Il rendimento complessivo penso sia elevato da diversi mesi, è un punto di riferimento per la serietà che mostra in tutte le situazioni. Io vado a casa domani sera per stare a cena con la mamma, il 24 sono a Roma e penso a preparare la prossima".

21:24

Sarri sulla Superlega

"Bisogna vedere l’evoluzione della vicenda. Io sono un tradizionalista, non mi piace tanto nemmeno la prossima Champions".

21:21

Sarri: "Sorteggi Champions? Preferivo il Barcellona"

"I sorteggi? La mia speranza era il Barcellona, è venuta fuori una tra le squadre più forti delle otto ma con loro ci ho già giocato e preferivo il Barça".

21:20

Sarri e il regalo di Natale per la Lazio

"Per Natale cosa vorrei per la Lazio? Un po' di punti. Se si parla di mercato mi tiro fuori e storicamente la Lazio a gennaio sul mercato si muove poco e non penso che quest'anno sarà diverso".

21:17

Sarri sull'infortunio di Luis Alberto

"Luis Alberto in zona pubica ha problemi ormai da un mese. Lui ne accusa molto di più tendinei che muscolari, speriamo che anche oggi sia così".

21:14

Sarri sulla vittoria ritrovata

“Era importante ritrovare punti e fiducia. Possiamo fare meglio dal punto di vista qualitativo. Ma è stata di buon livello. Le due sostituzioni ci hanno scombussolato. Poi dopo il gol del 2-0 la testa è stata più libera. Oggi oltre ai tre punti, speriamo di aver preso un po’ di fiducia per alzare la qualità del gioco. Per due tratti di partita c'è stata più attenzione in difesa. Poi una grande parata di Provedel. Dobbiamo avere più continuità anche nella fase difensiva. Noi nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, contro Inter e Atletico. Con un po’ più di tranquillità possiamo tornare a giocare il nostro calcio. Al momento lo facciamo solo a tratti".



20:56

20:51

20:46

20:29

Empoli - Stadio Carlo Castellani