Bologna da sogno, Atalanta ko: Thiago Motta a -2 dal Milan

BOLOGNA - A Bologna si sogna in grande, con Thiago Motta e i suoi ragazzi si può davvero. Contro i rossoblù cade un'altra big, l'Atalanta di Gasperini, furioso nel primo tempo. Decide il gol di Ferguson all'86': calcio d'angolo, lo scozzese con la fascia di capitano al braccio svetta e mette in porta alle spalle di Carnesecchi. Rete decisiva che vale tre punti da Champions: sesta vittoria consecutiva in casa, il Bologna è quarto a 31 punti, a -2 dal Milan terzo. La Dea invece rimane settima a 26.