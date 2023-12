Serie A, arbitri: Juve-Roma a Sozza. Feliciani per Lazio-Frosinone

ROMA - Toccherà a Simone Sozza della sezione di Seregno, dirigere Juve-Roma, big-match della diciannovesima giornata di serie A, in programma sabato alle 20.45. Per l'Inter ospite del Genoa c'è Doveri, mentre Napoli-Monza sarà diretta da Di Bello. Feliciani per Lazio-Frosinone, Marnelli per Milan-Sassuolo.