Marotta: "Decreto Crescita? Serie A più povera, non vedo vantaggi"

MILANO - "L'abolizione del Decreto Crescita è arrivata proprio quando il calcio italiano stava risalendo la china sia a livello europeo che mondiale, viste le tre finali raggiunte la scorsa stagione. Questo è un autogol per il mondo del pallone e per il Paese in generale". Così l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni del Tg1 sulla decisione del Governo di abolire il decreto. "Non ne usufruiscono solo i giocatori - ha aggiunto - ma anche allenatori venuti in Italia che hanno avuto agevolazioni fiscali". Marotta ha poi aggiunto ai microfoni di Sky: "L'obiettivo era del Decreto Crescita era quello di facilitare l'ingresso in Italia di giocatori di qualità e, senza di loro, il prodotto Serie A ne risentirà risultando impoverito. Saremo meno competitivi, era uno strumento importante a poco più di un anno e mezzo dal primo Mondiale per Club a 32 squadre, con due italiane al via". E ancora: "Vantaggi per la Nazionale e i nostri vivai? Nessuno, l'arrivo di giocatori forti dall'estero con cui allenarsi permetteva ai giovani di crescere" ha chiosato Marotta.