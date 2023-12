Il Decreto Calo e il Divino Carlo

Pensieri seri e liberi di fine anno, un anno di grandi soddisfazioni - il novantanovesimo - per il Corriere dello Sport-Stadio. Parto dall’addio al Decreto Crescita , la tassazione agevolata indiscriminata per i calciatori provenienti dall’estero. Giusto qualche numero: dal 2019, anno dell’introduzione della norma, a oggi, la quota stranieri della serie A è salita dal 55 al 65 per cento. E l’incremento della presenza degli strangers on the pitch nelle giovanili è stato addirittura del 20% . Diciotto anni fa - stagione 2005-2006 - il minutaggio degli italiani in campionato era pari al 68% , attualmente si è attestato su un drammatico 33 .

L’estate scorsa su 129 operazioni di mercato, 64 sono state realizzate ricorrendo al DC con un risparmio per i club di 140 milioni. Milioni (tasse) che non sono finiti nelle casse dello Stato, né hanno circolato, pur se in misura minore, all’interno del sistema Italia. Devo tuttavia precisare che un altro motivo per cui le società comprano per il 70% stranieri è il fatto di non dover fornire garanzie bancarie sull’estero, pratica obbligatoria in LNPA. La combinazione estero/agenti è ideale per non garantire soldi e per farne. Chi scrive ama - come voi - una Nazionale che nelle ultime due edizioni dei Mondiali è stata a guardare gli altri che partecipavano alle fasi finali e si è divertito pochissimo. «Non ci sono più italiani di valore» è lo sfogo condiviso da Ventura e Mancini, en attendant Spalletti. Dimenticavo: il ministro Abodi che - sotto pressione - aveva tentato la carta della proroga, qualche mese fa in un’intervista al nostro giornale pronunciò queste parole: «La misura va portata in officina per valutarla e cambiarla». Aveva ragione. Salvini ha appena annunciato un’apertura.

A proposito di rinnovi, Ancelotti è stato confermato per altri due anni al Real di Florentino Perez, uno che guarda ai titoli, non ai sottotitoli. Carlo è l’orgoglio della scuola italiana nel mondo: è tattico e scaltro, psicologo, sensibile, paziente, autoironico, educato, estrae meraviglie da un bagaglio unico nel settore. E le fonde con un umorismo impassibile e micidiale. È allenatore e guida nel senso più completo del termine. E vince tantissimo: se non portasse risultati le splendide qualità che possiede farebbero il bene solo di familiari, parenti e amici, non del calcio.

PS. Quiz: chi ha fatto firmare un contratto onerosissimo a un campione straniero proprio a pochi giorni dall’addio al decreto crescita?