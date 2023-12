Juve: Rabiot, un gol da 5 punti. Roma, l'orgoglio non basta

Vale 5 punti il primo gol stagionale allo Stadium di Adrien Rabiot che, imbeccato da Vlahovic, frutta i 3 punti sulla Roma e consente alla Juve di guadagnarne due sull'Inter, ora distante soltanto due lunghezze. Alla Roma non sono bastati l'orgoglio, la personalità con la quale ha complessivamente retto il confronto e il prolungato possesso palla del secondo tempo. Alla Juve , la sesta vittoria in campionato per 1-0 ha dimostrato quanto sia vero ciò che le disse lo stesso Rabiot un mese fa, dopo il pareggio con la capolista: "Possiamo vincere lo scudetto". Il muso è corto , la strada è lunga, ma Allegri ha di che essere soddisfatto del modo con il quale i suoi hanno chiuso il 2023, soprattutto ricordando quali e quante siano state le vicissitudini affrontate nel primo semestre dell'anno, dentro e fuori dal campo. Il tredicesimo risultato utile consecutivo è stato conquistato con merito e difeso con caparbietà dal muro della seconda difesa del torneo (11 le reti subite in 18 giornate), alle spalle dell'Inter (8), portando a 43 le partite concluse senza subire gol dall'agosto 2021, quando Allegri è ritornato alla guida della squadra. Lo stesso allenatore ha stabilito il r ecord delle vittorie per 1-0 nell'arco degli ultimi venti campionati: sono 76 (una in più di Ancelotti) e, dato ancora più significativo, nella storia juventina le sue sono diventate 102: meglio di Max ha fatto soltanto Trapattoni (150). La Juve interpreta da consumata protagonista il copione scritto dal suo allenatore: collettivo compatto e pronto a colpire quando l'occasione si presenta, in questo caso al primo errore della Roma e poi arcigna protezione del vantaggio. Non disdegnando di riprovarci, com'è accaduto quando Rui Patricio ha risposto da campione alla conclusione ravvicinata di McKennie e quando Chiesa ha raddoppiato, ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco.

Orgoglio Roma

Palo di Cristante a parte, la Roma deve rimproverarsi di non essere riuscita a concretizzare il gioco sviluppato con sterile raziocinio, galeotta anche la serata anonima di Lukaku, neutralizzato da Bremer. Nota positiva per Mourinho, casomai ce ne fosse stato bisogno: con Dybala in campo, seppure in condizione imperfetta, la differenza si vede, rispetto a quando il campione del mondo non c'è. La bagarre per un posto in Champions League è in pieno corso: Milan, Fiorentina, Atalanta e Lazio hanno vinto; Bologna, Roma e Napoli hanno perso; in un colpo solo, Gasperini ha scavalcato Mourinho, Sarri e Mazzarri. L'impressione è che, lassù, Inzaghi e Allegri se la giocheranno fino alla fine (absit iniuria verbis per i nerazzurri). Lo stesso accadrà alle loro spalle per le altre due piazze più preziose. Il divertimento è assicurato.