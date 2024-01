Juve-Roma, le fabbriche delle moviole

I l confine tra un anno e l’altro - in Italia, almeno; e nello sport, soprattutto - non offre mai, o quasi mai, motivi di calorosi brindisi. Neppure quando il calendario mescola la fase finale dell’Europeo di calcio, in Germania, e i Giochi olimpici d’estate, a Parigi. sponda Juventus, ma il suo Bayern di pallacanestro partecipa serenamente al rodeo più prestigioso e remunerativo anche se non vince il titolo nazionale dal 2019. Noi qua, ostaggi di dirigenti che mirano a moltiplicare i rispettivi poteri - da Giovanni Malagò, Coni, ad Aleksander Ceferin, Uefa - sull’onda lunga di Gianni Infantino, Fifa, in carica dal 2016 al 2027; e in balia di pulpiti che hanno condannato al rogo le arpie della Superlega . Come se l’Eurolega di basket fosse un convento di suorine, con la povera Reyer Venezia che da due scudetti ricavò zero presenze, ripeto: zero. E vai. Karl-Heinz Rummenigge non smette di strillare contro i bruti di Madrid, Barcellona e Torino,, ma il suo Bayern di pallacanestro partecipa serenamente al rodeo più prestigioso e remunerativo anche se non vince il titolo nazionale dal 2019. Troppo comodo tarare la portata della sentenza della Corte di giustizia europea esclusivamente sulla voracità dei ribelli. Nel momento in cui il monopolio degli gnomi di Zurigo e Nyon è stato considerato “illegale”, chiunque potrà organizzare tornei alternativi senza incorrere in sanzioni (per i tesserati, per i club). E attenzione: competizioni aperte a tutti e, magari, con i proventi degli introiti televisivi girati in beneficenza (sic).

