L'abolizione del Decreto Crescita continua a far discutere. Il provvedimento attuato da parte del Governo non ha riscosso successo. Tante le dichiarazioni contro l'abolizione, come quelle del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini (clicca QUI per le parole complete). Al "coro" si unisce anche il presidente del Coni Giovanni Malagò.