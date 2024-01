Ufficiali gli arbitri del prossimo turno di campionato. Il big match tra Milan e Roma, in programma domenica alle 20.45, sarà diretto da Marco Guida con Abisso al Var. C'è Rapuano per Monza-Inter mentre la gara tra Juventus e Sassuolo, che andrà a chiudere il primo turno del girone di ritorno martedì alle 20.45, sarà diretto da Piccinini con Di Paolo al Var. Marinelli per il derby Napoli-Salernitana sabato al Maradona alle ore 15.