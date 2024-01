C'è un cambio nella squadra arbitrale che dirigerà il match tra Milan e Roma, in programma domenica prossima allo stadio Meazza per la prima giornata del girone di ritorno. Confermato Guida, così come gli assistenti Bercigli e Cecconi. La modifica riguarda il quarto ufficiale, ruolo in cui era stato scelto Rosario Abisso.