Rocchi: "Lautaro-Lobotka? Per noi resta non un errore, in area non avrei dato rigore"

Uno degli errori più grandi degli arbitri in questa stagione è stato il mancato fischio sul "placcaggio" di Lautaro Martinez su Lobotka in Napoli-Inter, che ha dato il via all'azione del gol nerazzurro. Ieri il designatore Rocchi, durante la conferenza stampa di metà campionato, è tornato sull'argomento: «Lobotka? Per me continua a non essere un errore, mi auguro che se dovesse capitare in area non si dia rigore. Episodio figlio di una soglia tecnica troppo alta? Piuttosto che abbasssare la soglia tecnica e di intervento VAR preferisco dire allora che è stato un errore....».