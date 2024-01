Roma-Verona, arbitra Sacchi. Doveri per la Juve. Serie A, tutte le designazioni

Ufficiali gli arbitri che scenderanno in campo nel prossimo turno del campionato di Serie A. Nella 21esima giornata della massima serie saranno solo sei le sfide in programma con Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio impegnate in Supercoppa e che quindi torneranno in campo nel prossimo turno. Ci sarà invece la Roma che sfiderà il Verona sabato 20 alle 18.00 nella prima gara sulla panchina giallorossa per De Rossi. La fida sarà diretta da Sacchi con Pairetto al Var. La Juventus andrà invece in casa del Lecce con la gara del Via Del Mare diretta da Doveri (Valeri al Var). Anche il Milan giocherà in trasferta nel match contro l'Udinese affidato a Maresca con Abisso al Var.