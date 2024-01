Mercato 2014-2023: Sassuolo e Atalanta nella Top 10 attivi, Milan e Juve nella Top 10 passivi

Cies è l'acronimo che sta per Centre International d'Etude du Sport. Ha sede a Neuchatel in Svizzera. È operativo dal 2005. Si ripropone di "far avanzare le frontiere della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del calcio in tutto il mondo". Dalla sua fondazione, l'istituto studia e analizza il lavoro dei calciatori, conduce analisi tecniche sulle loro prestazioni, valuta i valori di mercato. Nel corso del tempo, il Cies si è guadagnato la considerazione internazionale grazie alla serietà della sua azione, consolidata dalla pubblicazione dei suoi rapporti ufficiali. Decisamente interessante è il numero 448, appena sfornato dopo aver esaminato i 50 club del mondo con il saldo di mercato maggiormente positivo e maggiormente negativo nel periodo 2014-2023. Sono stati esclusi i calciatori cresciuti nei settori giovanili, privilegiando i giocatori acquistati ed eventualmente rivenduti; sono stati considerati tutti i bonus per i trasferimenti, anche quando non sono scattati, ma non le commissioni per gli agenti. La società che ha fatto i migliori affari risulta essere la francese Lille: sull'onda della Ligue 1 vinta nel 2021, ha ceduto i suoi gioielli ai migliori offerenti: fra questi Pépé all’Arsenal, Osimhen al Napoli, Botman al Newcastle. Il saldo positivo dei francesi nel decennio preso in esame è risultato di 386 milioni di euro. Record negativo, invece, per il Barcellona (- 631 milioni) sui cui conti hanno pesato le carissime delusioni a nome Coutinho, Dembelé, Griezmann. Sassuolo e Atalanta, invece, figurano nella top ten dei club più virtuosi: gli emiliani con un saldo attivo di 208 milioni, i bergamaschi di 200 milioni, sottolineando come nei quasi quattordici anni di gestione Percassi, la Dea abbia registrato plusvalenze superiori al mezzo miliardo di euro, record assoluto. Sul versante opposto, nella top ten dei club maggiormente gravati da passivi di mercato nel decennio preso in esame, il Milan occupa il sesto posto (- 298 milioni), la Juve il decimo (- 210 milioni). Nella graduatoria italiana, subito alle loro spalle si trova l'Inter (-168 milioni), seguita dalla Roma (- 75 milioni). I numeri che pubblichiamo sono illuminanti: