Casini: "Fischi a Riva? Un fraintendimento". Sulla Serie A a 18 squadre...

MILANO - "I fischi a Gigi Riva durante la finale di Supercoppa? Serve fare chiarezza. D'intesa con la federazione, c'era l'esigenza di dare un segnale e quindi si è concordato per il minuto di silenzio al secondo tempo". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini , intervenuto in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea dei club. "Ci ha messo in guardia il viceministro dello sport - sottolinea Casini - dicendo che il pubblico non avrebbe capito senza un annuncio in arabo. Ma non c'è stato un minuto di fischi, è stato solo un fraintendimento ".

Casini: "Supercoppa? Nessun danno. Sulla Serie A all'estero..."

Il numero uno della Lega Serie A poi torna sulle polemiche post Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa italiana, con poco più di 10mila spettatori allo stadio: "Sicuramente non c'è stato un alto numero di tifosi, sappiamo che ci sono squadre che attirano maggior tifo all'estero, la preparazione è stata accelerata, ma non c'è stato un danno per calcio italiana. Formula a quattro squadre? È una decisione che prenderà l'assemblea e sarà valutata volta per volta, ma è una formula che è piaciuta". Sulla possibilità di 'esportare' un turno di Serie A all'estero Casini ammette: "Ho detto che non è una cosa in programma adesso, ma se mi si chiede se è possibile dico che tutto è possibile, eventualmente si valuterà".

Casini: "Serie A a 18 squadre un nostro diritto"

"È un diritto della Serie A decidere il numero delle proprie squadre", afferma Casini. "Il presidente della Figc Gravina ha ribadito e ricordato i problemi che il calcio italiano deve affrontare non dipendono dal numero delle squadre di Serie A. Si è fatto un discorso generale, l'Italia è il sistema di calcio professionistiche con il più alto numero di squadre. Questo è un dato che porta alla riduzione nel complesso, la Serie A ha detto più volte che il tema non è il numero delle squadre di A". Sul diritto d'intesa la Serie A "ha ribadito necessità che rimanga come caratteristica di tutti i sistemi nei principali Paesi europei ma che venga riconosciuto anche una posizione di leadership alla Lega Serie A sui temi che più sono importanti. Il presidente Gravina - prosegue Casini - ci ha indicato quali sono le criticità del sistema calcio italiano a partire dalla sostenibilità finanziaria e ha anche prospettato di un documento strategico condiviso dalle diverse componenti".