Tensione a Salerno: Pellegrini rischia il rosso, Salernitana furiosa: cosa è successo

SALERNO - Nelle battute finali del primo tempo di Salernitana-Roma il clima s'è acceso. Al 48' un brutto fallo di Pellegrini su Sambia ha aumentato di colpo la tensione in campo: il capitano giallorosso è entrato in scivolata vicino alla linea laterale mancando completamente la palla e travolgendo il giocatore della Salernitana, che è volato a terra. L'arbitro Di Bello ha estratto il giallo, ma la squadra di Inzaghi chiedeva il rosso. Candreva ha protestato, intorno al direttore di gara si sono fiondati anche altri calciatori granata, qualche spintone con i romanisti c'è stato. Il Var però non è intervenuto e dopo le scintille gli animi si sono placati.