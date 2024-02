Mamma, mi scappa Marotta

L ’Inter ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo ( Commisso, Lotito, De Laurentiis ) eppure è prima in classifica in campionato con 7 punti di vantaggio che possono diventare 8 o 10 dopo il recupero con l’Atalanta, viene da una finale di Champions con il Manchester City, re del Fair Play Finanziario fallo tu che mi scappa da ridere, l’estate scorsa ha centrato i due acquisti-chiave (portiere e centravanti), è agli ottavi della coppa più prestigiosa e si è già assicurata Zielinski e Taremi, entrambi a zero, solo commissioni. Inoltre nei tempi corretti ha rinnovato il contratto all’allenatore che un anno fa aveva 47 punti e rischiò seriamente il posto. Se proseguo su questa strada va a finire che parlo benissimo di Beppe Marotta e poi me ne pento. La Juve di punti ne ha 53 , non è in Champions per le ragioni che tutti noi conosciamo, in un anno e mezzo ha notevolmente ridotto il monte stipendi e l’età media della squadra grazie a un allenatore che ha ancora un anno di contratto ma a metà febbraio non sa se resterà.

Giuntoli, il direttore tecnico, ripete che «la società vuole andare avanti con lui», ma da settimane il signor Max è costretto a rispondere sempre alla stessa domanda sul suo futuro e dopo ogni sconfitta subisce un simpatico trattamento trevadanitico. Di acquisti estivi meglio non parlare: non c’erano i soldi, a Torino han fatto quel che potevano. Il Milan adesso è un punto sotto la Juve, ne ha guadagnati 5 rispetto al 2023, ma è già fuori dalla Champions. Pioli è dato un giorno out e l’altro pure, a gennaio non ha avuto i rinforzi di cui aveva bisogno e giustamente si annoia quando gli parlano dei possibili sostituti. Suoi. L’Atalanta è da settimane la mia favorita per il quarto posto: pare abbia trovato il suo centro di gravità permanente e ha uno dei migliori tecnici in circolazione, Gasperini, il più amato dagli arbitri al pari di Mourinho (non è un caso: stessa data di nascita e naturalmente stesso segno, Acquario ascendente Massa): se respira gli mostrano il giallo, se apre bocca il rosso.

Bologna e Fiorentina sono le candidate a miss Italia 2024. Il Bologna è molto spesso un piacere per gli occhi (e il cuore mio): Motta l’esecutore, Sartori l’ispiratore, Saputo finalmente centrale e presente. Thiago e Italiano non sono né giochisti, né risultatisti: semplicemente ottimi allenatori. La Lazio è la squadra più bipolare tra le top: alterna prestazioni di superiorità di gioco ad altre francamente sconcertanti. Sarri avrebbe meritato un paio di aiuti da Lotito, ma non sono arrivati. De Rossi sta cercando di cambiare pelle a una Roma che di pelli ne ha una sola: apprezzabile lo sforzo di un tecnico giovane che meritava la grande opportunità. Se uscirà bene dal ciclo di febbraio-marzo potrà garantirsi molti crediti e il giusto futuro. La notizia migliore per i romanisti è stata l’uscita di Pinto che se n’è andato spargendo veleni. È stato il principale nemico di Mourinho. Che adesso lo sa. Valutata questa esposizione, spiegatemi come fa l’Inter a perdere non questo scudetto, ma anche i prossimi tre o quattro.