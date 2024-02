Inter-Salernitana, diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Inter-Salernitana, la cronaca

L'Inter è a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato, con la squadra di Inzaghi che punta ad allungare sulla Juventus per consolidare ancora di più il primato della classifica. Allo stadio Meazza ci sarà una Salernitana in piena crisi, reduce dalla sconfitta casalinga con l'Empoli e dall'esonero di Pippo Inzaghi. Sarà l'esordio di Liverani in panchina, ma anche di Manolas: l'ex Roma sarà al centro della difesa, al fianco di Boateng.