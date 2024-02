Serie A, la svolta: ora i club rivogliono le multiproprietà

Sulla riforma del calcio c’è chi sente odore di bruciato . Qualcuno ha addirittura il sospetto che portarla per le lunghe sia una strategia per screditare la politica presidenziale ( Gravina sul tema si è giocato faccia e futuro ) anche agli occhi del governo, visto che a richieste come il prelievo sulle scommesse, l’abolizione del decreto dignità e la tax credit sulle infrastrutture poi dovrà rispondere Palazzo Chigi. Nelle intenzioni di Gravina la riforma è già stata scorporata in questioni economiche urgenti e format dei campionati (se ne parlerà più avanti, e chissà quando) e anche il rinvio dell’assemblea dell’11 marzo viene letto come un segnale distensivo per evitare ulteriori scontri . Eppure, la Serie A ieri ha ribadito due sue proposte inserite nel documento deliberato nell’ultima riunione di Lega, che molti consideravano (erroneamente) superate dal nuovo clima di apparente collaborazione: l a reintroduzione delle multiproprietà e la modifica della norma sugli extracomunitari.

I club e la questione proprietà

Durante il tavolo sulla riforma a Roma, il n.1 della Serie A Casini ha infatti evidenziato l’importanza della proprietà, «anche in quota di minoranza», di altre squadre nelle serie inferiori per evitare che alcuni presidenti siano costretti a gestire un numero extralarge di esuberi, anche considerando la difficoltà nell’avere una seconda squadra (bisogna pur sempre sperare che qualcuno in C fallisca e in B non le vogliono) e il limite Fifa che dal 1 luglio farà scendere a 6 il numero massimo dei prestiti. Le multiproprietà nel professionismo però sono abolite e la situazione da sanare dei De Laurentiis (Napoli e Bari) ha già un termine ultimo fissato al 2028-29. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento di Lotito al Barletta (per il senatore solo voci infondate) e la prossimità tra questa vicenda e la richiesta della Lega, che vede il laziale punto cardine della maggioranza, appare quantomeno curiosa; Lotito oggi potrebbe acquistare una società di Serie D, ma in caso di promozione si troverebbe nella stessa situazione del 2021 con la Salernitana.

Dibattito aperto

Sugli extracomunitari la A ha evidenziato come la norma italiana sia la più restrittiva: ogni anno un club può acquistarne due ma con l’obbligo di sostituzione di uno dei due arrivi. Anche la B spinge per aumentare il numero, ma l’argomento non scalda i cuori federali. Al tempo stesso, il massimo campionato ritiene non congrua la proposta del 6+6 sulle liste (6 calciatori formati nel vivaio e 6 cresciuti nel Paese) in sostituzione del 4+4 del modello Uefa. Vanno poi ancora chiarite le ricadute della sentenza della Corte Ue che descrive il parametro dei “local” una «discriminazione indiretta». Gli aspetti economico-finanziari della riforma, cioè i paletti più rigidi con l’orizzonte 2030 come l’indice di liquidità a quota 1, il nuovo indicatore di indebitamento e quello del costo del lavoro allargato, non sono stati ancora approfonditi. Le componenti si sono limitate a recepire gli input federali per approfondirli nei prossimi incontri: l’assemblea di oggi della Lega Pro, quella di lunedì di A e il consiglio direttivo di B dei prossimi giorni. Uscendo dalla Federcalcio, il presidente della seconda lega Balata ha detto che «spostare risorse sulle competizioni sovranazionali a scapito dei campionati è pregiudiziale alla riforma». Martedì 27 febbraio, il 6 e forse anche il 13 marzo le leghe si ritroveranno in Figc, il 28 si terrà invece il consiglio federale. Gravina cerca una svolta: un mese per venirne a capo, non oltre.