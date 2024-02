Buffon, l'agente svela un retroscena clamoroso: dietro c'è la Roma

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di TV Play, l'agente Silvano Martina ha svelato un clamoroso retroscena riguardante Gianluigi Buffon , suo assistito ed ex numero uno della nazionale italiana, in passato vicinissimo alla Roma . L'ex portiere della Juventus è oggi il capo delegazione dell'Italia, ma da calciatore ha rischiato di lasciare la Vecchia Signora.

Buffon, l'agente: "Roma? C'è mancato pochissimo..."

Ai microfoni di TV Play, Silvano Martina è tornato sul mancato trasferimento di Gigi Buffon alla Roma: "Ci è mancato pochissimo che Buffon venisse alla Roma nel 2013, era in scadenza tra l’altro. Lui nella Juve è stata una leggenda e stava bene dov’era. Molte squadre lo avrebbero voluto anche a 40 anni. L’Arabia Saudita sarebbe stato un problema per la famiglia e dopo tanti sacrifici stavolta ha rinunciato lui".

Ad oggi, invece, Buffon studia per diventare un direttore sportivo: "Buffon con l’esperienza e la personalità che ha starebbe bene dappertutto - ha precisato Martina -. Ora sta facendo il master per lo sport, ma non lo sa ancora nemmeno lui quello che farà. Forse farà il direttore sportivo, ma io gli ho consigliato di pensare anche alla strada da allenatore. Adesso sente davvero tanto la maglia azzurra, ha un grande rapporto con Spalletti e adesso è molto felice".