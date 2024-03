Lazio-Milan, un messaggio sugli arbitri scatena la reazione e le ironie dei romanisti

Lazio-Milan è una di quelle sfide destinate a lasciare scorie importanti anche nei giorni che seguiranno i 90 minuti dell'Olimpico. Le polemiche non mancano, così come le bordate social e le frecciatine tra i tifosi biancocelesti e i supporters della Roma, sempre avanti in classifica. Un messaggio, in particolare, ha suscitato l'ironia dei giallorossi sui social.

Il messaggio sugli arbitri e l'ironia social dei tifosi della Roma

Sui social, il giornalista Stefano Piccheri è tornato sulla posizione della Lazio rispetto ai recenti episodi arbitrali, che avrebbero inciso su alcuni risultati della squadra di Maurizio Sarri: "Nonostante la necessità di evolvere l’immagine del calcio in Italia, alcuni protagonisti sono fermi alla costante ripetizione delle accuse agli arbitri e al Var con atteggiamenti offensivi verso la categoria degli arbitri. La linea della società continua ad essere quella di non discutere le decisioni prese sul campo, anche quando si tratta di episodi lampanti avvenuti a sfavore della squadra biancoceleste. Episodi decisivi sui quali abbiamo scelto il silenzio per rispetto degli arbitri in campo e del Var, rispetto che altri non hanno dimostrato e continuano a non dimostrare".

Un messaggio che ha scatenato l'ironia dei tifosi della Roma nei commenti, complice una classifica che vede avanti la formazione allenata da Daniele De Rossi e la Lazio lontana dalla zona Champions. Da risate fragorose al classico "Meglio che ve state zitti", si sprecano le reazioni social dei sostenitori giallorossi.