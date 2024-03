Mancini rischia il rosso, Italiano si infuria: De Rossi calma tutti

Primo tempo di Fiorentina-Roma: Gianluca Mancini viene ammonito dopo pochi minuti, in un paio di occasioni rischia il secondo giallo e si innervosisce. Il pubblico lo becca, l'arbitro lo avvisa di stare calmo, ma il difensore della Roma non ce la fa. Poco prima della mezzora fa un fallo, non cattivo, su Belotti in mezzo al campo: il direttore di gara lo grazia, ma la Fiorentina si infuria. Italiano, allora, va a parlare con De Rossi.