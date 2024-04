Panatta e le polemiche sul derby: “A Roma si dice chi perde…”

Adriano Panatta è intervenuto per commentare le polemiche successive al fischio finale dell'acceso derby tra Roma e Lazio , deciso da un gol di Mancini. L'ex tennista ha parlato proprio dell'esultanza di quest'ultimo (ha sventolato una bandiera di sfottò contro la Lazio) che ha spinto la Figc ad aprire un fascicolo :“La bandiera di Mancini? Secondo me non è stata una cosa molto elegante, uno sfottò un po’ troppo accentuato - ha sottolineato a Rainews24 - Se posso usare un dialetto romanesco, la verità è che quando succedono questi derby, quelli che perdono ci vanno in puzza . Anche Guendouzi evidentemente ha detto una cosa a Dybala e lui gli ha fatto vedere il parastinchi, sono cose normali ”.

Panatta e l'aneddoto su Borg e Berté

Non è mancato un aneddoto fatto da Panatta su Borg e Loredana Berté: "Berté voleva darmi dei consigli su come allenare Borg, non so se scherzava o faceva sul serio, le ho detto che dobbiamo fare, ci alleniamo in tre? E lui mi ha detto 'ma no dai tanto lei sta qua tranquilla'. Gli ho detto non ci andare a Montecarlo, lui invece ci andò e perse male. Nadal non deve fare questo errore. Secondo me tra un po’ smette anche Djokovic, lo fa smettere Sinner".