La Supersquadra della 34a giornata: Svilar e Zaccagni superstar

Osimhen (Napoli)

Si è battuto come un leone, ha segnato, ma niente di questo è bastato al Napoli per battere la Roma e tornare in corsa per la Champions.

Zaccagni (Lazio)

E’ entrato a metà ripresa e ha risolto la partita che la Lazio stava pareggiando contro il Verona. E’ un giocatore fondamentale per Tudor.