Verona-Fiorentina 2-1: Castrovilli torna al gol ma non basta a Italiano

Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Verona , che ha battuto la Fiorentina 2-1 al "Bentegodi" nella gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A . Gol di Lazovic su rigore, Castrovilli e Noslin . I veneti si riportano a +5 sul Sassuolo penultimo e incrementano momentaneamente il vantaggio sull' Udinese , che attende il Napoli ed è appaiata a quota 29 con i neroverdi. Ko pesante per le ambizioni di rincorsa sulla zona Europa per la Viola , a -6 dalla Lazio, ma con una partita da recuperare.

Crhistensen errore fatale, gol di Lazovic su rigore e pari di Castrovilli

Partita godibile nel primo tempo. Verona in vantaggio al 13' su calcio di rigore: erroraccio e fallo di Christensen su Noslin. Lazovic ha trasformato dagli undici metri prima di offrire a Bonazzoli la possibilità di raddoppiare: tiro centrale. Poco prima Montipò era stato bravo a salvare in uscita su Ikoné. Il portiere degli scaligeri non ha, invece, potuto nulla su Castrovilli, che al 29' aveva colpito un palo, al 42' ha approfittato di una rifinitura di Nzola, ha vinto un contrasto, ed è tornato a segnare come non gli accadeva esattamente dalla trentacinquesima giornata della scorsa stagione (14 maggio 2023).

Noslin regala tre punti d'oro al Verona

Decisivo il quarto gol in quattordici partite di Noslin che, al 59', ha raccolto una respinta corta di Milenkovic su cross di Lazovic per sfoderare la specialità della casa: botta di prima intenzione violenta, imprendibile per Christensen, trafitto sotto la traversa. Rete convalidata nonostante le proteste della Fiorentina e un check del VAR per un presunto tocco di mano. Swiderski è andato vicino al colpo del ko su una disattenzione della difesa della Viola, Nzola ha provato a rimettere la partita in piedi ma una sua conclusione al volo sugli sviluppi di un corner si è spenta di poco alta sulla traversa. Vittoria fondamentale per Baroni, Italiano al tappeto dopo il successo nell'andata della semifinale di Conference League contro il Bruges.