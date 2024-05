Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Napoli ha poche chance per entrare in Europa ma vuole sfruttare l'ultima occasione oggi contro l' Udinese . La squadra di Cannavaro, invece, ha bisogno di punti preziosi per la salvezza.

Udinese-Napoli, l'orario

Udinese-Napoli andrà in scena oggi, lunedì 6 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Napoli in diretta tv

Udinese-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Udinese-Napoli in streaming

Udinese-Napoli sarà visibile non solo in diretta tv ma anche live in streaming su DAZN. Per quest'ultima, l'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.