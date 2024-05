Scontro con Abodi sulla Covisoc, riunione urgente tra i 20 club della Serie A

ROMA - Le 20 società di Serie A si sono date appuntamento per oggi, lunedì 6 maggio, alle ore 14 per cercare un fronte comune contro il progetto di abolire la Covisoc (la commissione di vigilanza sui club) e sostituirla con un'agenzia indipendente che controlli i conti del calcio e del basket. La norma, ancora in bozza, è voluta dal Governo e sostenuta dal ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Gran parte dei club di Serie A sembra non apprezzare l’idea di dover portare i libri contabili direttamente a Palazzo Chigi, passando al vaglio di una commissione tecnica ma d’ispirazione (e di nomina) politica, con tutto ciò che ne consegue. "Rischiamo di fare una figuraccia mondiale", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un'intervista a Repubblica. Il numero uno dello sport italiano è fortemente contrario al nuovo organo di controllo, a nomina politica.