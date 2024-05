Inter esagerata, Frosinone travolto: manita di Inzaghi allo Stirpe

Netta vittoria per 5-0 conquistata dall'Inter allo Stirpe contro il Frosinone di Di Francesco. I nerazzurri sono subito tornati al successo dopo la sconfitta maturata col Sassuolo, nella partita successiva ai festeggiamenti per la conquista del ventesimo scudetto. Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, al momento il Frosinone ha un vantaggio di due punti rispetto all'Udinese, con i friuliani che lunedì saranno di scena al Via del Mare contro il Lecce.