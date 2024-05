Napoli-Bologna ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Napoli-Bologna, la cronaca

Dopo l'amaro pareggio incassato ad Udine nei minuti di recupero, il Napoli di Francesco Calzona è chiamato a far punti per salvare una stagione al di sotto delle aspettative e centrare quantomeno la qualificazione alla prossima Europa League. Un obiettivo minimo, importante anche per le casse della proprietà in vista del mercato estivo, in attesa di capire quale sarà il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi attenzionati dal Paris Saint-Germain. Il Bologna di Thiago Motta, dal canto suo, ha già staccato il pass per l'Europa League che verrà, ma l'attuale posizione di classifica impone ai rossoblù di credere al consolidamento di un piazzamento Champions. Nelle ultime cinque apparizioni, però, sono arrivati quattro pareggi, complice un'insolita difficoltà a concretizzare le occasioni create, con Zirkzee in leggero calo. Appare questo il giorno giusto per riscattarsi e tenere a debita distanza Atalanta e Roma, approfittando dello scontro diretto tra bergamaschi e giallorossi.