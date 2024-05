Lazio-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Obiettivi differenti per Lazio ed Empoli , in campo alle 12.30 all'Olimpico. Lotta all'Europa League contro salvezza, tutto in novanta minuti.

Lazio-Empoli, la data

Lazio-Empoli si giocherà oggi, domenica 12 maggio, con calcio d'inizio alle ore 12.30, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Empoli in diretta tv

La partita Lazio-Empoli verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Uno e su Sky Calcio 251. Potrete seguire la diretta testuale del match anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Lazio-Empoli in streaming

Lazio-Empoli sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando l'app di DAZN sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet. Potrete scaricare per seguire il match anche le app di Sky go e Now.