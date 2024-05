Il Genoa vince in rimonta: l'autogol di Kumbulla condanna il Sassuolo

Il Genoa vince in rimonta a Marassi contro il Sassuolo : 2-1 per la squadra di Gilardino che vuole chiudere bene la stagione. Neroverdi che non sfruttano le sconfitte di Frosinone ed Empoli e sono ancora penultimi a due giornate dalla fine del campionato.

Kumbulla condanna il Sassuolo: festeggia il Genoa

Dopo pochi minuti dall'inizio della partita, viene annullato un gol al Genoa per un tocco di mano di Retegui. È dunque il Sassuolo a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie al rigore trasformato da Pinamonti, concesso da Mariani dopo una spinta di De Winter ai danni di Laurienté. Reagisce nella ripresa il Genoa che segna il gol del pareggio di Badelj sugli sviluppi di un corner. Al 63esimo, la squadra di Gilardino passa in vantaggio grazie al cross di Ekuban che rimbalza su Kumbulla e finisce alle spalle di Consigli. Un autogol sfortunato che rischia di costare caro per la stagione del Sassuolo.