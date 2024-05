Atalanta-Roma diretta: doppietta di De Ketelaere LIVE

BERGAMO - Dopo le semifinali di ritorno di Europa League , che hanno visto la qualificazione dell'Atalanta (che ha sconfitto il Marsiglia) e l'eliminazione della Roma (alla quale non è riuscita l'impresa alla Bayarena contro il Bayer Leverkusen), gli uomini di De Rossi e Gasperini si affrontano per la 36esima giornata di campionato. Segui la cronaca diretta della gara...

Atalanta-Roma LIVE

21:15

30' - Lukaku troppo isolato

La Roma non riesce a guadagnare terreno, troppo solo Lukaku per poter riuscire a far salire la squadra.

21:13

25' - L'Atalanta continua a spingere

Roma che sembra incapace di imbastire una reazione, Atalanta che al contrario ormai vola sulle ali dell'entusiasmo e continua a spingere.

21:08

20' - Atalanta-Roma 2-0: ancora De Ketelaere!

Uno-due dell'Atalanta che colpisce ancora con De Ketelaere, che si fa trovare pronto ad appoggiare in rete da due passi! Roma in bambola.

21:06

18' - Atalanta-Roma 1-0: la sblocca De Ketelaere!

Azione personale di De Ketelaere!, che si accentra e batte Svilar con un tocco preciso! Atalanta avanti 1-0 sulla Roma!

21:02

15' - Intensità, ma poca precisione

Il match resta intenso, anche se più lento rispetto ai primi minuti: Atalanta più vivace, ma anche imprecisa, Roma in difficoltà sul pressing, che tende a saltare il centrocampo per andare a cercare le sponde di Lukaku.

20:55

10' - Ritmi alti

Gran ritmo in questo avvio di gara, che vede la solita Atalanta attaccare in massa e la Roma affidarsi a una verticalità più immediata per ribaltare rapidamente il fronte.

20:52

6' - Risposta della Roma

Fiondata di Pellegrini, che pesca Angelino, il diagonale dello spagnolo è contrato in corner da Hateboer.

20:50

5' - Atalanta subito aggressiva

Inizio aggressivo dell'Atalanta, che guadagna due corner consecutivi, dai quali scaturisce qualche patema per la difesa della Roma, con Djimsiti che incorna non troppo distante dalla traversa di Svilar.

20:46

Si parte!

Inizia il match, calcio d'avvio della formazione giallorossa, che attacca da destra verso sinistra.

20:43

Squadre in campo

Tutto pronto per il posticipo domenicale tra Atalanta e Roma, squadre in campo dietro la compagine arbitrale guidata dal signor Guida.

20:35

De Rossi ha un solo obiettivo

Determinato e già concentrato, De Rossi ribadisce nel prepartita di Dazn l'importanza del match con l'Atalanta: "Il nostro obiettivo è qualificarci in Champions, lo stiamo inseguendo da molto tempo e sappiamo che passa attraverso la partita di questa sera. Non c'è tempo per essere tristi o per dirci bravi, l'Europa League e il Bayer Leverkusen sono stati un altro capitolo della nostra stagione, questo è un altro torneo, con un altro obiettivo, importante anche per il futuro della Roma".

20:29

Ruggeri non fa calcoli: "Come una finale"

Prima delle finali con in palio le coppe, quella per la Champions. L'Atalanta è concentrata sulla Roma, parola del giovane esterno Matteo Ruggeri: "Con il Marsiglia serata incredibile, ma ora siamo totalmente concentrati su questa partita, che per noi vale come una finale".

20:17

Juve e Bologna spettatori interessati

Il match del Gewiss avrà come spettatori interessati anche Bologna e Juventus, che in caso di sconfitta della Roma potrebbero festeggiare già questa sera la qualificazione alla prossima Champions League.

20:14

Cristante carica la Roma: "Match da dentro o fuori"

Intervenuto ai microfoni prima di scendere in campo, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante garantisce su una squadra carica: "Sappiamo che è un match da dentro o fuori e siamo pronti a dare il 100%. C'è poco da dire, è l'ultimo scontro diretto per la Champions e non va lasciato nulla sul campo".

20:05

Sul filo dell'equilibrio

Quella tra Atalanta e Roma, a livello di numeri, è una sfida sul filo dell'equilibrio: sono appaiate a quota 60 punti, hanno segnato rispettivamente 63 e 62 reti, subendone 38 e 42. All'andata all'Olimpico il match terminò 1-1.

19:53

Atalanta 'da Coppa', Roma senza 'luce'

Non arriva il palesato ampio turnover da parte di Gasperini, che schiera la sua Atalanta migliore, De Rossi invece senza il suo uomo migliore, Dybala infatti non è neanche partito per Bergamo, ma ha voluto comunque essere vicino ai compagni di squadra. Leggi di più

19:49

L'undici ufficiale dell'Atalanta

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

19:40

La formazione ufficiale della Roma

Roma (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku.

19:35

De Rossi imbattuto in trasferta

Nonostante la tradizione sfavorevole a Bergamo, la Roma spera di prolungare la sua imbattibilità esterna da quando De Rossi siede sulla panchina giallorossa, con un filotto di sette partite dall'Olimpico senza sconfitta, quattro vittorie e tre pareggi fin qui.

19:26

I precedenti tra Atalanta e Roma

Sono 61 i precedenti a Bergamo tra Atalanta e Roma, con un bilancio leggermente favorevole ai padroni di casa, che si sono imposti per 22 volte rispetto ai 19 colpi esterni dei giallorossi, 20 i pareggi. Sul dato generale dei 123 precedenti, è invece la Roma a prevalere con 54 successi contro 30.

19:20

Atalanta-Roma, dove vederla in tv e streaming

