Udinese, colpo salvezza a Lecce: prima vittoria per Cannavaro

LECCE - L'Udinese sbanca Lecce e mette a segno un colpo da tre punti fondamentale per la corsa alla salvezza. Al Via del Mare arriva la prima vittoria di Cannavaro sulla panchina bianconera e in Serie A: 2-0 firmato dai gol di Lucca (36') e Samardzic (85'). La squadra di Gotti, già salva, prova a costruire ma non affonda mai; l'Udinese invece sblocca con la rete di testa del suo centravanti e poi controlla bene, chiudendo i giochi con un contropiede finalizzato dal suo uomo più talentuoso.

L'Udinese più vicina alla salvezza

Per l'Udinese sono tre punti forse decisivi in chiave salvezza perché, in una giornata in cui tutte le dirette concorreti hanno perso, la vittoria di Lecce manda Cannavaro a 33 in classifica, a +1 sull'Empoli, che scivola al terzultimo posto. Sarà una lotta fino all'ultima giornata, con in palio ancora sei punti. Ma il successo di oggi regala ossigeno puro all'Udinese.