La Fiorentina ribalta il Monza: Gonzalez e Arthur fanno felice Italiano

La Fiorentina vince in rimonta sul Monza all'Artemio Franchi nell'ultima gara della trentaseiesima giornata di Serie A . I viola di Vincenzo Italiano portano così a casa tre punti contro la squadra di Raffaele Palladino in una partita decisamente fisica e "sporca" rispetto alle previsioni terminata 2-1 .

Fiorentina, vittoria in rimonta contro il Monza

I brianzoli passano in vantaggio agli albori della gara grazie alla rete di Djuric (per l'ex Verona è il terzo gol nelle ultime due partite), ma si fanno raggiungere un po' ingenuamente con un colpo di testa di Nico Gonzalez al 32'. Nel finale, poi, la rete decisiva di Arthur (78') dopo una bella azione personale con la palla al piede conclusa con un tiro da fuori area imprendibile per Di Gregorio. La Fiorentina torna così vincere in campionato dopo lo stop nell'ultimo turno contro il Verona e si porta all'ottavo posto in classifica con 53 punti, superando il Napoli. Dall'altra parte il Monza resta al dodicesimo posto con 45 punti.