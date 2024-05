Serie A, gli arbitri della 37ª giornata: Fiorentina-Napoli a Marchetti

Serie A, le altre designazioni

Sabato ci saranno Lecce-Atalanta e Torino-Milan che saranno arbitrate, rispettivamente, da Rapuano e Feliciani. Domenica sono in programma ben due partite molto delicate nella lotta per non retrocedere, a partire dal lunch match tra Sassuolo e Cagliari che sarà diretta da Doveri, mentre Udinese-Empoli è stata affidata a Orsato. Fabbri è stato designato per Monza-Frosinone, così come Sacchi sarà il fischietto di Inter-Lazio. La Roma ospiterà il Genoa all'Olimpico, con Manganiello che darà il via al match. Scelti Di Bello e Ayroldi per, rispettivamente, le sfide Salernitana-Verona e Bologna-Juventus.