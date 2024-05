Fiorentina-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Fiorentina-Napoli, la cronaca

Al Franchi si gioca la sfida tra Fiorentina e Napoli. I viola cercano la vittoria per mettere al sicuro l'ottavo posto, in attesa della finale di Conference League che giocheranno il prossimo 29 maggio contro l'Olympiacos. Il Napoli rischia di perdere l'Europa dopo 14 anni di militanza ininterrotta. La squadra di Calzona, tra l'altro, vuole interrompere il digiuno di vittorie in Serie A: l'ultimo acuto risale al 7 aprile scorso, quando si impose in casa del Monza con il risultato di 4-2. Da quel giorno, sono arrivati tre pareggi e due sconfitte.