Milan distratto, il Torino non perdona. Juric a -1 dalla Fiorentina

Il Torino offre una prestazione superlativa nell'ultima partita davanti ai propri tifosi in questa stagione battendo 3-1 il Milan di Stefano Pioli. Un risultato che porta gli uomini di Ivan Juric al nono posto con 53 punti, superando il Napoli di Francesco Calzona in classifica e con la speranza di poter qualificarsi ancora a una coppa europea per la prossima stagione visto il solo punto di distanza dalla Fiorentina ottava. Dall'altra parte i rossoneri restano a 74 punti in seconda posizione.