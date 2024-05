A Tirrenia la festa del calcio paralimpico. Il ct Spalletti: "Gioia e passione"

Il saluto di Spalletti

“Oggi ho trovato tutto quello che ci vuole per fare un calcio vero - ha poi raccontato - Mi trovo sempre a dover imparare delle cose, ma qui, da questa manifestazione, se ne esce con un arricchimento esagerato. In campo ho visto gioia, passione e divertimento. I miei complimenti vanno a chi ha realizzato tutto questo, perché progetti del genere sono fondamentali per la società in generale".

Juve, Padova e Torino campioni

La Finale Nazionale della DCPS ha incoronato le squadre campioni d’Italia nei tre diversi livelli, a seconda del grado di disabilità. Per quanto riguarda il livello 1 (quello per giocatori e giocatrici con disabilità meno gravi) ha trionfato il Torino FD, che nella finale di questa mattina ha superato il Napoli Coop Terzo Settore per 4-0. Nel livello 2 successo del Padova FD Calcio Veneto, che in finale ha avuto la meglio sul Livorno Nuova Arlecchino per 3-1. Infine l’ultimo atto del livello 3 è andato alla Juventus Nessunoescluso, grazie alla vittoria sull’Orizzonte ‘A’ per 8-0.

Tra festa e istituzioni

“Quanto visto in queste giornate di festa – ha sottolineato il presidente federale Gabriele Gravina - conferma la bontà della scelta fatta dalla Federazione aprendosi al mondo della disabilità. Siamo stati la prima realtà federale al mondo a farlo e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in termini numerici e, soprattutto, per quanto riguarda la qualità del coinvolgimento dal punto di vista umano. La responsabilità del nostro ruolo sociale si misura anche grazie all’entusiasmo di tanti atleti che possono vivere la loro passione per il calcio senza alcuna barriera, perché il calcio è di tutti”.

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in una lettera ha sottolineato quanto lo sport sia “uno strumento fondamentale, perché migliora le relazioni e l’autonomia di ogni persona, favorendo il benessere e l’inclusione”, mentre il presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Franco Carraro, ha ricordato che "Si sono svolte quasi mille partite, in un clima in cui sono stati prevalenti il sentimento dell’amicizia e la voglia di giocare al calcio”. Insieme al Ct Spalletti, ha premiato le squadre il segretario della Figc, Marco Brunelli. I ragazzi e le ragazze che si sono affrontati questa mattina nelle finali hanno avuto l’opportunità di giocare arbitrati da due direttori di gara internazionali come Andrea Colombo e Chiara Perona, quest’ultima fischietto di futsal.

Di seguito il dettaglio dei risultati.

LIVELLO 1

GIRONE 1

Napoli Coop Terzo Settore - Percorsi ODV 2-1

RG Ticino - Percorsi ODV 4-0

Napoli Coop Terzo Settore - RG Ticino 4-2

Classifica: Napoli Coop Terzo Settore 6 punti, RG Ticino 3, Percorsi ODV 0

GIRONE 2

Di Cagno Abbrescia - Cynthialbalonga Albano Primavera 8-0

Torino FD - Parma Special 2-0

Di Cagno Abbrescia - Torino FD 0-3

Cynthialbalonga Albano Primavera - Parma Special 1-5

Di Cagno Abbrescia - Parma Special 2-3

Cynthialbalonga Albano Primavera - Torino FD 0-5

Classifica: Torino FD 9 punti, Parma Special 6, Di Cagno Abbrescia 3, Cynthialbalonga Albano Primavera 0

FINALE

Napoli Coop Terzo Settore – Torino FD 0-4

LIVELLO 2

GIRONE 1

Città di Savona - Ellera 'A' 3-1

Cagliari Una Ragione in più – Ellera ‘A’ 7-2

Città di Savona - Cagliari Una Ragione in più 1-2

Classifica: Cagliari Una Ragione in più 6 punti, Città di Savona 3, Ellera ‘A’ 0

GIRONE 2

Aspes - Livorno Nuova Arlecchino 1-4

Cosenza Totò for Special - Lecce L'Adelfia 2-7

Aspes - Cosenza Totò for Special 4-0

Livorno Nuova Arlecchino - Lecce L'Adelfia 3-2

Aspes - Lecce L'Adelfia 1-3

Livorno Nuova Arlecchino - Cosenza Totò for Special 8-1

Classifica: Livorno Nuova Arlecchino 9 punti, Lecce L’Adelfia 6, Aspes 3, Cosenza Totò for Special 0

GIRONE 3

Insuperabili - Calcio Sicilia 6-0

Napoli Coop Terzo Settore – Calcio Sicilia 2-4

Insuperabili - Napoli Coop Terzo Settore 12-0

Classifica: Insuperabili 6 punti, Calcio Sicilia 3, Napoli Coop Terzo Settore 0

GIRONE 4

Superga 48 - Padova FD Calcio Veneto 1-2

Bologna Edu in Formazione - Empoli Meraki 1-1

Superga 48 - Bologna Edu in Formazione 3-0

Padova FD Calcio Veneto - Empoli Meraki 6-0

Superga 48 - Empoli Meraki 6-1

Padova FD Calcio Veneto - Bologna Edu in Formazione 3-0

Classifica: Padova FD Calcio Veneto 9 punti, Superga 6, Bologna Edu in Formazione 1, Empoli Meraki 1

SEMIFINALI

Cagliari Una Ragione in più - Livorno Nuova Arlecchino 3-3 (12-13 d.c.r.)

Insuperabili - Padova FD Calcio Veneto 0-0 (7-8 d.c.r.)

FINALE

Livorno Nuova Arlecchino - Padova FD Calcio Veneto 1-3

LIVELLO 3

GIRONE 1

Atalanta Nembrese - Lanciano Special 6-3

Borgo Solestà – Lanciano Special 7-2

Atalanta Nembrese - Borgo Solestà 3-6

Classifica: Borgo Solestà 6 punti, Atalanta Nembrese 3, Lanciano Special 0

GIRONE 2

Napoli Coop Terzo Settore - I Giganti 3-2

Corticella - Juventus Nessunoescluso 'A' 0-2

Napoli Coop Terzo Settore – Corticella 2-4

I Giganti - Juventus Nessunoescluso 'A' 0-7

Napoli Coop Terzo Settore - Juventus Nessunoescluso 'A' 2-9

I Giganti – Corticella 0-6

Classifica: Juventus Nessunoescluso 9 punti, Corticella 6, Napoli Coop Terzo Settore 3, I Giganti 0

GIRONE 3

BIC Genova - Orizzonte 'A' 1-3

Pallandia – BIC Genova 7-4

Orizzonte 'A' – Pallandia 6-1

Classifica: Orizzonte ‘A’ 6 punti, Pallandia 3, BIC Genova 0

GIRONE 4

Pro Patria - Pontedera Calciando Insieme 1-1

Passirano - Gioventù Assemini 1-0

Pro Patria – Passirano 0-3

Pontedera Calciando Insieme - Gioventù Assemini 3-0

Pontedera Calciando Insieme – Passirano 1-1

Pro Patria - Gioventù Assemini 4-1

Classifica: Passirano 7 punti, Pontedera Calciando Insieme 5, Pro Patria 4, Gioventù Assemini 0

SEMIFINALI

Borgo Solestà - Juventus Nessunoescluso 1-6

Orizzonte ‘A’ – Passirano 3-3 (7-5 d.c.r.)

FINALE

Juventus Nessunoescluso – Orizzonte ‘A’ 8-0