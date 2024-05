Le idee del Bologna e l’orgoglio della Juve

Non una partita, un manicomio. Sbriciolata la Juve per più di un’ora, sbriciolato il Bologna per meno di mezz’ora . Risultato 3-3. Da 3-0 per il Bologna a 3-3. Ad Ambrosini, che commentava la partita per Dazn, sarà tornata in mente da vecchio milanista la notte di Istanbul, un po’ più importante di questa certo, ma con lo stesso sviluppo, il Milan con la Champions sul 3-0, la rimonta del Liverpool e la Coppa ad Anfield . Questa valeva per il terzo posto, che è ancora in discussione, ma bastava a Montero, al suo debutto, per saltare come un grillo davanti alla sua nuova panchina.

L'orgoglio della Juve

La Juve ha recuperato perché l’orgoglio è rimasto ancora attaccato alle sue maglie, mentre questa rimonta subita sarà oro per il futuro del Bologna. Va bene l’allegria, ma quando si incontrano squadre come la Juve la spensieratezza è nemica. Il primo gol del Bologna era arrivato dopo un minuto o poco più e c’è tornata in mente una vecchia battuta di un altro allenatore livornese, per l’esattezza di Piombino, Aldo Agroppi. A metà della stagione 92-93 sostituì Radice sulla panchina della Fiorentina debuttando a Udine, quella domenica i viola ne presero quattro e Marco Branca, centravanti friulano, segnò il primo dopo un minuto. «Oh, sia chiaro, quel gol è di Radice, io non ero ancora arrivato in panchina». Così il gol di Calafiori, dopo poco più di un minuto, per chi non ha mai amato Allegri l’avrà preso lui, Max, mica Montero. A Bologna la Juve stava facendo una figuraccia inaccettabile di fronte a una squadra di segno opposto al suo. Nel caos la Juve, nello splendore il Bologna. Forte, brillante, decisa, aggressiva la squadra costruita da Thiago Motta; fragile, spenta, disorientata e remissiva quella consegnata appena consegnata a Montero. Il primo quarto d’ora di questa partita ha raggiunto livelli incredibili da una parte e dall’altra per motivi opposti. Poi il Bologna si è fermato, di schianto, e la Juve è riaffiorata con tutto il suo carattere, la sua energia, il suo orgoglio.

Le idee del Bologna

Nemmeno una rimonta del genere, però, deve illudere qualcuno alla Continassa. Servirà un mercato di spessore per spingere la Juve di nuovo verso la sua storia. Per quanto è capitato ieri, la vera consolazione può trovarla sull’altra panchina. Se davvero sarà Thiago Motta il suo nuovo allenatore, la Juventus avrà la possibilità di partire col piede giusto, ma a un patto: che a Motta, al suo primo anno da allenatore con tre impegni la settimana (e cambia non di poco il mestiere del tecnico quando deve allenare e soprattutto gestire), venga consegnato un organico non modesto come questo. Il primo tempo del Bologna è stato uno spettacolo, una goduria per chi ama il calcio. Quando è iniziata la partita, vedendo Calafiori sembrava di rivedere Beckenbauer. Mica per la classe, ovvio, nemmeno per la statura tecnica, ma per il modo di spadroneggiare nella metà campo e nell’area avversaria, lui che dovrebbe fare il difensore centrale. E tanto per consolidare l’idea, ha piazzato la doppietta con lo scavetto. Fantastico. Con Spalletti era in tribuna... Per più di un’ora la Juve non si è resa conto in che parte di mondo era finita, in un mondo pieno di luci (c’erano anche i fuochi artificiali), pieno di idee, di gente che giocava col sorriso sulle labbra. Un mondo così bello che il Bologna ha pensato gli appartenesse di diritto. E qui ha sbagliato. L’illusione di una fanciulla.