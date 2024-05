Bologna, Juve e Atalanta a pari punti: l'incredibile combinazione che favorirebbe la Roma per la Champions

Tutte le combinazioni per la Roma

I giallorossi, in pratica, devono fare il tifo per l'Atalanta in coppa, ma devono augurarsi che i ragazzi di Gasperini in campionato non superino Bologna e Juventus, ora a soli 2 punti di distacco: la classifica recita Bologna e Juve 68, Atalanta 66. Particolare non da poco è che l'Atalanta deve giocare due gare casalinghe, l'ultima di campionato contro il Torino e il recupero con la Fiorentina, mentre Bologna e Juve hanno un solo match da disputare, gli emiliani in trasferta contro il Genoa e i bianconeri in casa con il Monza. In caso di successo di Bologna e Juve nell'ultima giornata, l'Atalanta può superarle vincendo le sue due gare, ma non potrebbe più arrivare a pari punti con le due avversarie. Se invece Bologna e/o Juve pareggiassero e l'Atalanta raccogliesse una vittoria e una sconfitta nelle ultime sue due partite, allora si potrebbe avere un arrivo a pari punti a due o a tre squadre, a quota 69 punti. Nel caso di arrivo a tre l'Atalanta sarebbe quinta perché terza nella classifica avulsa con Bologna e Juventus: se i nerazzurri vincessero anche l'Europa League allora la Roma andrebbe in Champions da sesta in Serie A.