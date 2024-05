Abodi: “Nel decreto del governo una commissione indipendente sui conti dei club”

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sportivo che vara la "famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario " dei club sportivi professionistici di calcio e basket. È questo l'annuncio, in apertura della conferenza stampa a Palazzo Chigi, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi .

Abodi: "Il controllo interesserà 100 club professionistici"

"Il provvedimento che mi riguarda è in sei articoli", l'annuncio del ministro, specificando che l'Authority è nell'articolo 2. L'articolo 1 si occupa delle elezioni dei presidenti federali oltre il terzo mandato e "riguarda le federazioni nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione, a livello nazionale e territoriale, e riguarda anche il Cip", il comitato Paralimpico. Sulla commisisone di controllo sulla gestione economico-finanziaria saranno interessati "100 club professionistici delle Leghe di calcio e del basket di Serie A". Negli altri articoli sono presenti "ulteriori semplificazioni del lavoro sportivo, in particolare per i volontari, per rendere piu' agile l'attivita' di soggetti piu' fragili. (art. 3); di sanare una situazione che data al 2004, per un accordo Unesco che riguarda l'antidoping e tocca diversi governi; l'articolo si combina con la realizzazione del nuovo laboratori antidoping, uno dei 29 al mondo, di cui si occupa Sport e Salute con Invimit. (art. 4); un intervento tecnico sulle societa' di revisione dei club calcistici quotati in Borsa, su richiesta del Mef (art.5); e infine l'articolo 6, che abbiamo aggiunto e affida poteri commissariali all'ad di Simico per la realizzazione di alcune opere per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina".

Abodi: "Nessun pericolo sull'autonomia dello sport"

Abodi ha risposto così ad una domanda sui dubbi di Coni e Figc sull'Authority di controllo finanziario sui club: "Non c'è alcun pericolo per l'autonomia sport. La commissione farà valutazioni oggettive, le federazioni prenderanno decisioni. Rischio di squadre italiane fuori dalle competizioni internazionali? Non ci sono norme in contrasto con l'autonomia dello sport. La norma prevede precisi criteri; la commissione consegnerà le sue valutazioni alle federazioni che poi prenderanno le loro determinazioni sulle iscrizioni ai campionati".