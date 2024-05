Clamoroso Thiago Motta: da Bologna a Barcellona in moto con la moglie

Più di ottocento chilometri in moto, in compagnia della moglie, da Bologna a Barcellona. Thiago Motta ha scelto un modo molto curioso per iniziare le vacanze. L'ormai ex allenatore del club rossoblù è partito in sella alla sua Harley Davidson per un viaggio fino alla città spagnola, dove saluterà il padre e il fratello. La moglie Angela ha postato sui social un video che li ritrae in viaggio: "On the road", il testo che ha accompagnato il filmato.